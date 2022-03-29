Открытый чемпионат России. Спринт. Лобастов стартует 3-м, Цветков – 6-м, Лазовский – 25-м, Логинов – 29-м, Латыпов – 42-м

30 марта на открытом чемпионате России по биатлону пройдет мужской спринт.

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ будут бороться за награды чемпионата России. Все участники независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Чемпионат России / Кубок СБР

Тюмень

Спринт

Мужчины

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Никита Поршнев (Россия)

2. Семен Сучилов (Россия)

3. Никита Лобастов (Беларусь)

6. Максим Цветков (Россия)

9. Василий Томшин (Россия)

21. Кирилл Стрельцов (Россия)

25. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

29. Александр Логинов (Россия)

31. Даниил Серохвостов (Россия)

34. Карим Халили (Россия)

35. Антон Бабиков (Россия)

38. Евгений Гараничев (Россия)

41. Александр Поварницын (Россия)

42. Эдуард Латыпов (Россия)

50. Иван Тулатин (Беларусь)

52. Илья Авсеенко (Беларусь)

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону-2022