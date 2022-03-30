Даниил Серохвостов: «В Уфе парни из Беларуси были сильнее нас, но здесь хотелось взять реванш у них. Сегодня мы забрали золото»

Российский биатлонист заявил, что на открытом чемпионате России хочет взять реванш у белорусских спортсменов.

Сегодня Серохвостов выиграл спринтерскую гонку.

– Сейчас тяжело бегать эмоционально. Было очень много стартов. Психика уже немного не справляется, психуешь, если что-то не получается. С этим надо бороться, успокаиваться и бегать.

В Уфе парни из Беларуси были сильнее нас, но здесь хотелось взять реванш у них. Они забрали у нас все золотые медали, нам ничего не оставили, но сегодня забрали мы.

– Пару дней назад вы были замечены с рыжими волосами, покрасили волосы?

– Это был парик. Зачем я его носил? Просто надо было, ха-ха.

– Что должно произойти, чтобы вы пробежали гонку в этом парике?

– Думаю, миллион на карту – и я пробегу. Шучу, конечно, я ни за что не побегу в нем, – сказал Серохвостов.