«Думаю, найдутся люди, которые проиграют и ему». Батманова пробежит сингл-микст на чемпионате России по биатлону в дуэте с отцом

Биатлонистка Анастасия Батманова пробежит сингл-микст на чемпионате России в дуэте с отцом Юрием Батмановым.

В гонке, которая стартует сегодня в 9.00 по московскому времени, спортсмены выступят за Сахалинскую область.

Как сообщает «Матч ТВ», сейчас 44-летний Батманов работает тренером в юниорской сборной России.

«Года три назад, когда она в юниорской сборной команде уже была, я всем ребятам – своим знакомым – сказал: если я буду в форме и буду на лыжах кататься, то я готов с ней пробежаться «один плюс один».

Скажу честно, я всегда не отличался хорошей стрельбой, но в целом считаю, что (проявлял себя) достойно. По крайней мере, с допами закрывал. Надеюсь, на круги не зайду», – сказал Юрий Батманов в эфире «Матч ТВ».

«После юниорского первенства России в Хантах он ко мне подходит и говорит: мы с тобой побежим сингл. Реакция? Классная идея, давай попробуем. Будем развлекать народ! Над нами посмеются, ха-ха.

Я считаю, он классно готов сейчас, в хорошей форме. Думаю, что найдутся люди, которые проиграют и ему», – отметила Анастасия.

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