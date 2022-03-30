Юрлова о первом выступлении после перерыва: «Непередаваемые эмоции. Глобальных целей не ставила – девчонки готовятся, а я работала в поддерживающем режиме»

Чемпионка мира Екатерина Юрлова прокомментировала свое выступление в спринте на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Юрлова не выступала с 2020 года, когда она приостановила карьеру в связи с декретным отпуском. Чемпионат России – ее первый старт после перерыва.

«Это непередаваемые эмоции. Спасибо огромное болельщикам, потому что давненько не было такой поддержки. Все те последние гонки, которые мы бегали, были без зрителей. Поэтому сейчас так здорово. Я от этого отвыкла. Было супер.

Я каких-то глобальных целей не ставила здесь, потому что это первый официальный старт в рамках российских турниров за последние два года.

Конечно, надо понимать, что девчонки готовятся, тренируются, я же в свою очередь работала в поддерживающим режиме, чтобы вывести свой организм после паузы, связанной с беременностью и родами», – сказала Юрлова в эфире «Матч ТВ».

Юрлова возвращается в биатлон в 37 лет – после второго декрета. Зачем это чемпионке мира?