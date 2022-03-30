Кристина Резцова: «Ход хороший, но сегодня очень тяжелые погодные условия – как на рубеже, так и на трассе»

Российская биатлонистка рассказала, как сложилась для нее спринтерская гонка на чемпионате России в Тюмени.

«Ход хороший, но сегодня очень тяжелые погодные условия – как на рубеже, так и на трассе. Благо, у меня лыжи работали просто великолепно – спасибо нашему сервису ханты-мансийскому.

Что касается стрельбы, на пристрелке все тренеры говорили, что сегодня ветер настолько непонятный, что мне никто не ответил на вопрос на сколько щелчков уходит стрельба, если подует ветер. Я пришла, первые два выстрела сделала без ветра, потом начался ветер, я стала обращать на это внимание, из-за этого сделала грубейшую ошибку.

Я видела – не попала в стойку. Этот выстрел было видно. Я очень расстроилась, потом старалась выносить на ветер, на последних выстрелах он просто уже успокоился.

На стойке я просто убежала в гонку, у меня был выстрел на 12 часов – очень далекий – я просто уже вскидывала винтовку, убегала», – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».