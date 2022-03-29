Открытый чемпионат России. Спринт. Лешенко уйдет в гонку 1-й, Нигматуллина – 5-й, Резцова – 6-й, Миронова – 8-й, Юрлова – 11-й, Казакевич – 15-й

30 марта на открытом чемпионате России по биатлону пройдет женский спринт.

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ будут бороться за награды чемпионата России. Все участники независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Чемпионат России / Кубок СБР

Тюмень

Спринт

Женщины

Начало – 12.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Ирина Лещенко (Беларусь)

5. Ульяна Нигматуллина (Россия)

6. Кристина Резцова (Россия)

8. Светлана Миронова (Россия)

11. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

13. Наталья Гербулова (Россия)

15. Ирина Казакевич (Россия)

18. Анастасия Егорова (Россия)

19. Лариса Куклина (Россия)

20. Татьяна Акимова (Россия)

27. Тамара Дербушева (Россия)

38. Виктория Сливко (Россия)

42. Юлия Ковалевская (Беларусь)

48. Аделина Сабитова (Беларусь)

65. Дарья Кудаева (Беларусь)

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону-2022