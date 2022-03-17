Кристина Резцова: «По поводу подготовки к будущему сезону пока ничего не ясно. Наверное, надо отталкиваться от перевыборов президента СБР»

Российская биатлонистка рассказала о планах на концовку сезона.

– Какие планы на конец сезона?

– Сначала продолжаем тренироваться в Сыктывкаре. Потом надо отбегать чемпионат России в Тюмени. Планирую там стартовать все гонки, потом закатиться с хорошим объемом, чтобы заложить фундамент для следующего сезона. Решить по максимуму накопившиеся дела, а их очень много. Так что мы с мужем даже про отдых какой-то еще и не думали.

– Закатку будете на Камчатке проводить?

– Нет, мы будем с Ваней (Иван Анисимов, муж спортсменки – Sports.ru) в Сыктывкаре. С маленьким ребенком на Камчатке особенно делать нечего. Если лететь на Камчатку, нужно заниматься там еще и восстановлением здоровья. Но пока скорее нет...

– Есть ли желание побегать с лыжниками? Вы возвращаетесь с мужем в Сыктывкар, а там будет проходить чемпионат России по лыжным гонкам.

– Лично мне очень бы хотелось! Но, увы, у них жесткая система РУС-пунктов, отборы, а у меня их вообще нет. Поэтому меня не допустили. В лыжных гонках все намного строже с допуском к соревнованиям.

– Ну а Югорский марафон в Хантах планируете с мужем пробежать?

– Мы думаем над тем, чтобы пробежать этот марафон. Но буду смотреть по своему самочувствию после Тюмени. Возможно, пробегу.

– Есть ли уже какие-то мысли и планы по поводу подготовки к следующему сезону: где будете готовиться, с кем?

– По поводу будущего сезона пока вообще ничего не ясно. Наверное, надо отталкиваться от перевыборов президента СБР, когда будет понятно, на каких принципах и с какими специалистами, тренерами будет формироваться команда... Пока для меня это очень большой и открытый вопрос, – сказала Резцова.