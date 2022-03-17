Кристина Резцова: «Все мои боевые лыжи остались в Москве, и в Уфе у меня был очень скромный набор. Мы перешлифовывали несколько пар старых лыж»

Российская биатлонистка подвела итоги Кубка и чемпионата России в Уфе.

– Кристина, с какими планами и расчетами вы ехали на старты в Уфу и что получилось в итоге?

– У меня не было вообще никаких ожиданий от соревнований в Уфе. Приехала с мыслями кайфануть от гонок, от состязаний с другими биатлонистками, добегать финал сезона с положительными эмоциями, чтобы в памяти он остался именно таким. Что я и делала, выступая в Уфе.

Только вот моя стрельба по-прежнему не дает мне покоя и возможности показать нормальный результат. Но эти проблемы я буду решать уже в следующем подготовительном периоде. Ну а в целом я считаю, что пробежала в Уфе вполне достойно и на уровне мировых лидеров, как Динара Алимбекова.

– Мужчины-сборники жаловались на то, что их боевые лыжи остались в Москве на складе СБР. Вы на каких лыжах бежали в Уфе и как у вас в команде Ханты-Мансийска с сервисом?

– Увы, у меня была такая же проблема, как и у мужчин: все мои боевые лыжи остались в Москве. И в Уфе у меня был очень скромный набор лыж, потому что, в отличие от большинства биатлонисток-сборниц, последние два года я лыж не получала от Fischer. И все новые лыжи, что мне выдала фирма в этом сезоне, лежат на складе в СБР.

Поэтому мы перешлифовывали несколько пар старых лыж, которые у меня скопились дома еще до рождения ребенка. И это даже не модели 3D. А с сервисом у нас в Хантах все в полном порядке – лыжи всегда готовятся по высшему разряду. Практически не бывает, чтобы наш сервис прогадал с подготовкой лыж.

– Производитель лыж Rossignol приостановил контракт с ФЛГР и самым ярким ее представителем Александром Большуновым до момента возвращения его и ФЛГР к международным стартам. Как у вас обстоят дела с фирмой Fischer, на лыжах которой вы бегаете?

– У меня от фирмы не было никаких оповещений. А персональный контракт у меня был заключен с Fischer еще до беременности. Они предложили мне новый контракт. И больше никаких новостей я от них не получала, – сказала Резцова.

«Я здесь как бомж». Куда и почему пропали лыжи наших биатлонистов?