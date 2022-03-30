Помощник президента РФ Левитин: «Нам надо вернуться к истокам советского спорта. Тогда тоже переживали подобные санкции, но спорт был на высоком уровне»

Помощник президента РФ Владимира Путина Игорь Левитин заявил, что в условиях международной изоляции российскому спорту следует вернуться к советской системе.

«Будем говорить с главами регионов, с министрами спорта регионов. Надо понимать, какие возможности есть у регионов. Бюджеты просядут, но надо, чтобы спорт остался в том объеме, в котором был.

Нам надо вернуться к истокам советского спорта. Тогда тоже переживали подобные санкции, но спорт был на высоком уровне. Мы видим, что международным спортом управляют не столько чиновники, сколько рекламные компании. Они управляют спортом, а нам надо вернуться к системе, которая была в СССР. Мы должны быть самодостаточными в спорте», – сказал Левитин на форуме «Мы вместе. Спорт».

«Мы наблюдаем двойные стандарты, применение коллективной ответственности, что не идет на благо. В этом нет ни права, ни духа спорта. В соответствии с олимпийской хартией, соревнуются не страны, а спортсмены. Тем не менее, ущемляются права ни в чем не повинных спортсменов.

Очевидное нарушение не только хартии, но и международно-правовых документов отдельных федерации. Мы больше всего говорим о профессиональном спорте, ущемлении прав наших спортсменов. Надо, чтобы спорт остался в том объеме, который был», – цитирует Левитина «Р-Спорт».