Вице-премьер Чернышенко: «Попрана Олимпийская хартия, разрушается гуманитарная миссия спорта. У России особая роль, мы сохраним эти ценности, когда все вытерли о них ноги»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров и отмене соревнований в России в связи с ситуацией на Украине.

«Международный спорт стал мощнейшим инструментом политической борьбы, когда нарушены все базовые принципы и идеалы, на которые мы привыкли равняться, выросли — это Олимпиада, олимпизм. Попрана Олимпийская хартия. Теми, кто ее не писал.

Разрушается на наших глазах гуманитарная миссия спорта. Важно оставаться вместе. Эти вызовы нас сплачивают. У России особая роль, мы сохраним этим ценности, когда все вытерли о них ноги.

Направляются иски в международные инстанции по защите наших спортсменов, по возврату средств или потерь из-за несостоявшихся соревнований в России.

Спасибо спортсменам за проявленное мужество. Несмотря на невероятное давление, которое оказывается извне, вы сохраняете патриотическую позицию. Справедливость – главный запрос, который есть в нашей стране. Правда и справедливость – то, на чем мы должны сейчас сконцентрироваться. Спортсмены несут правду и на них ориентируются многие россияне.

Позиция России незыблема – спорт должен быть вне политики, не должно быть травли по национальному признаку.

Наши цели – сохранение уровня наших соревнований. Количество дружественных стран превосходит не будут называть кого. У нас достаточно сторонников, чтобы на высоком уровне проводить соревнования.

Для этого мы должны развивать наш массовый спорт, делать все то, что мы уже делали раньше. Чтобы не менее 70% наших граждан вели активный образ жизни и занимались спортом», – сказал Чернышенко на форуме «Мы вместе. Спорт», который проходит в Москве.