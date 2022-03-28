Вице-премьер Чернышенко: «В связи с отменой международных турниров 2,4 млрд рублей перераспределят на строительство спортивных площадок в России»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что часть денег, сэкономленных из-за отмены международных стартов, пойдет на строительство спортивных площадок.

«В 2022 году на старте реализации нового федерального проекта «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)» было запланировано строительство 110 умных спортивных площадок в 82 регионах России.

В связи с отменой крупных международных спортивных турниров 2,4 млрд рублей будут перераспределены на строительство дополнительно 94 площадок. Таким образом в этом году их планируется построить более 200 по всей стране, а общая сумма финансирования составит около 5 млрд рублей.

Они будут оборудованы тренажерами и современным спортивным инвентарем. Эта инфраструктура позволит привлечь еще больше желающих к занятиям физической активностью и достичь цели, поставленной президентом России Владимиром Путиным – не менее 70% граждан, регулярно занимающихся спортом, к 2030 году», – сказал Чернышенко.

Ранее Чернышенко заявил, что в общей сложности 8 млрд рублей из бюджета сэкономлено в результате отмены международных соревнований. Они пойдут на строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий.