Вице-премьер Чернышенко: «У нас сэкономлено более 8 млрд рублей из-за отмены международных соревнований. Они пойдут на строительство объектов и проведение внутренних турниров»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о мерах поддержки российского спорта.

«Правительство приложит максимум усилий для сохранения уровня российского спорта высших достижений. В обязательном порядке поддержим наших атлетов, организуя их участие в спортивных соревнованиях с партнерами из дружественных стран.

Мы продолжим активно развивать массовый спорт, создавая дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности для граждан.

У нас сэкономлены бюджетные средства в результате отмены международных соревнований – финала Лиги чемпионов, чемпионата мира по волейболу, Спецолимпиады в Казани, первенства мира по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и ряда других. По предварительным расчетам сумма составляет более 8 млрд рублей.

Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан – строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий», – сказал Чернышенко.

17 марта исполком Международного союза биатлонистов ( ) проведет заседание, на котором, вероятно, примет решение, выступят ли российские спортсмены на международных соревнованиях в новом сезоне. Концовку этого сезона российские биатлонисты проводят на внутренних турнирах.