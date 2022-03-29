В СБР будет создан новый руководящий орган – исполком. Он заменит совет и правление организации

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объявил о создании нового руководящего органа – исполкома, который заменит совет и правление СБР.

«Конференция СБР проголосовала за новый руководящий орган, который будет называться исполком СБР. Он заменит совет и правление СБР.

Исполком будет возглавлять председатель, это не будет президент. Президент будет являться членом исполкома, но не будет его председателем.

Исполком будет состоять из 11 человек, включая президента. 6 членов исполкома – это представители федеральных округов, где развивается биатлон», – сказал Майгуров.

Виктор Майгуров: «Сборная России по биатлону должна продолжить работу в нынешнем виде. Тренировочные методики, количество сборов, контрольные старты с белорусами сохранятся»