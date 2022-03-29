Виктор Майгуров: «Поговорил с Каминским после его слов про русофобов в IBU. Он лично там никого не знает»

Глава Союза биатлонистов России ( ) прокомментировал слова старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского о русофобии в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Слова Каминского про русофобов в IBU? Я лично поговорил потом с ним после этих его слов.

Он лично там никого не знает. Я ему рассказал, кто есть кто в исполкоме IBU, кто на чьей стороне. Я очень уважаю Каминского как тренера. Возможно, это моя недоработка, что не рассказал ему это раньше.

Фамилии членов IBU, кто реально против нас, я называть не буду, конечно. Это вопрос этики. Не хочу комментировать конкретные имена. Хотя, конечно, знаю всех там очень хорошо.

В нынешней ситуации, находясь на их месте, нужно думать, что бы там сам сделал. Если ты будешь белой вороной, то тебя никто не заклюет. IBU – это все-таки демократическая организация», – сказал Майгуров.

Юрий Каминский: «В исполкоме IBU сплошь русофобы. Спортивные организации сегодня находятся под контролем политиков»