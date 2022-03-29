Виктор Майгуров: «Поговорил с Каминским после его слов про русофобов в IBU. Он лично там никого не знает»

Теги сборная России Союз биатлонистов России IBU Виктор Майгуров Юрий Каминский Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал слова старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского о русофобии в Международном союзе биатлонистов (IBU). 

«Слова Каминского про русофобов в IBU? Я лично поговорил потом с ним после этих его слов.

Он лично там никого не знает. Я ему рассказал, кто есть кто в исполкоме IBU, кто на чьей стороне. Я очень уважаю Каминского как тренера. Возможно, это моя недоработка, что не рассказал ему это раньше.

Фамилии членов IBU, кто реально против нас, я называть не буду, конечно. Это вопрос этики. Не хочу комментировать конкретные имена. Хотя, конечно, знаю всех там очень хорошо.

В нынешней ситуации, находясь на их месте, нужно думать, что бы там сам сделал. Если ты будешь белой вороной, то тебя никто не заклюет. IBU – это все-таки демократическая организация», – сказал Майгуров.

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