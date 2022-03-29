Майгуров о приостановке членства СБР в IBU: «Решение ожидаемое. Строим планы жить в сегодняшних реалиях и развивать наш вид спорта в нашей стране»

Президент Союза биатлонистов России ( ) прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство СБР в организации.

«Было понятно, что так или иначе решение принято. Сегодня оно официально, хотя я не увидел в нем конкретики: IBU приостановил что? Деятельность федерации? Это он приостановить не может, мы как работали, так и работаем. Слово «членство» там тоже нет. В чем приостановка?

Мне непонятно, остаемся мы временным членом или нет. Конечно, может быть, мы направим уточняющее письмо, что приостановили. Это решение было почти месяц назад. Также непонятно, почему. По гуманитарным причинам? Где это прописано?

Решение ожидаемое. Мы строим планы жить в сегодняшних реалиях и развивать наш вид спорта в нашей стране. На тренерском совете обсудим предстоящий календарь с учетом белорусской команды.

Если кто-то еще захочет присоединиться, мы будем рады. Кто бы это не был: азиатские, европейские, североамериканские страны, хотя понимаем, что это фантазия», – сказал глава СБР.

Ранее IBU отстранил всех российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

IBU приостановил членство Союза биатлонистов России в организации