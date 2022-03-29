Виктор Майгуров: «Сборная России по биатлону должна продолжить работу в нынешнем виде. Тренировочные методики, количество сборов, контрольные старты с белорусами сохранятся»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) ответил экс-главе СБР Владимиру Драчеву, который предложил распустить сборную России и вернуть затраты, которые на нее шли, в регионы.

Ранее Международный союз биатлонистов ( ) приостановил членство СБР в организации. Российские спортсмены отстранены от международных стартов.

«На мой взгляд, сборная России по биатлону должна продолжить работу в нынешнем виде. Сильнейшие должны соревноваться с сильнейшими, чтобы было с чем сравнить свой уровень.

Если всех распустить по регионам, то это будет финансовой нагрузкой на них. Если мы пропустим год на Кубке мира, то мы не упадем очень сильно из-за отсутствия конкуренции. Потом вернемся. Все будет нормально. Может быть, не с первого старта, но по ходу сезона или к главному старту сезона совершенно точно.

Тренировочные методики сохранятся, количество сборов сохранится, контрольные старты с белорусами сохранятся. Неучастие в международных стартах – это плохо, но нужно приспосабливаться к реалиям и надеяться, что все скоро изменится в лучшую сторону», – заявил президент СБР.