Александр Тихонов: «В исполкоме IBU царит русофобия. Они русофобы, при этом безграмотные»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU). 

Ранее IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от выступлений под своей эгидой. 

«Что теперь делать? Это надо спрашивать в СБР, а не у Тихонова. Альтернативная (международная) федерация нам не нужна. Надо дождаться спокойненько, когда обстановка нормализуется.

Пока соревноваться дома, в Ханты-Мансийске. Впереди мертвый сезон. Нужно подождать и посоветоваться с юристами. В исполкоме IBU царит русофобия. Они там русофобы, при этом безграмотные.

Белорусы сами (в Россию) приедут. Приедут китайцы и монголы», – сказал Тихонов.

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