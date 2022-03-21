Виктор Майгуров: «Спортивные состязания должны быть мостом, который сближает болельщиков разных стран. Курс на дискриминацию по политическим мотивам – путь в никуда»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров провел встречу с министром спорта России Олегом Матыциным.

«Мы обсудили с министром спорта Олегом Васильевичем юридические аспекты отстранения СБР, инициированного Международным союзом биатлонистов (IBU), а также вопросы подготовки спортивных сборных команд по биатлону в предстоящем сезоне в складывающихся условиях.

Сошлись во мнении, что даже в сложные времена спорт должен оставаться вне политики.

Спортивные состязания могут и должны быть тем мостом, который сближает болельщиков разных стран. Курс на дискриминацию по политическим мотивам – путь в никуда», – заявил Майгуров.

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