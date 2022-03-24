Дмитрий Васильев: «IBU прислал письмо в СБР с формулировкой, что мы должны подтвердить, что наши спортсмены представляют РФ. Эту чушь невозможно объяснить»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о письме, которое Союз биатлонистов России ( ) получил от Международного союза биатлонистов (IBU).

– Дмитрий Владимирович, есть ли смысл в подаче апелляций в Международный спортивный суд и другие инстанции, чтобы оспорить отстранение наших биатлонистов?

– На 99 процентов я уверен, что они примут решение против нас. Сейчас задан общий тренд на откровенную русофобию. Здесь нет ничего общего с нарушением каких-то правил и уставов международных федераций. Просто есть неприязнь ко всему русскому.

Решения, которые приняты, абсолютно незаконны. Наши спортсмены не нарушили ни одного пункта Международного союза биатлонистов. Они не обязаны отвечать за действия правительства страны. Коллективной ответственности нет в этих уставах. Рассчитывать на здравый смысл и пересмотр решений не приходится. Можно подавать апелляцию только ради того, чтобы соблюсти формальность.

– Если нет никаких юридических оснований для отстранения, как они могут объяснить свое решение?

– Никто ничего не объясняет, они на ходу выдумывают какие-то принципы. В IBU прислали письмо в Союз биатлонистов России с такой формулировкой, что мы должны подтвердить, что наши спортсмены представляют Российскую Федерацию.

Такой вот бред они рассылают для того, чтобы найти хоть какой-то повод для отстранения. Они прекрасно понимают, что действуют по беспределу. Набирают фактуру, чтобы это выглядело приемлемо.

– Это письмо от IBU выглядит действительно странно.

– Да это полная чушь, которую невозможно объяснить. Кто же знает, что они хотят этим сказать. Все эти десятилетия мы выступали на Кубках мира, и никто не спрашивал, кого мы представляем. А тут вдруг им понадобилось это узнать. Только они могут объяснить, зачем это делают, – сказал Васильев.