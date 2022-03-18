Владимир Драчев: «Не вижу перспектив, что наших спортсменов допустят до стартов в следующем сезоне. Это будет чудо сродни высадке марсиан на Красной площади»

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Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев уверен, что российских спортсменов не допустят к международным соревнованиям в следующем сезоне.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) начал процедуру отстранения СБР.

«На сто процентов отстранят по итогу, в этом нет никаких сомнений. Если изменится политическая ситуация? Как она может измениться?

Не вижу никаких перспектив в том, что наших спортсменов допустят до стартов в следующем сезоне. Можно подавать апелляции, но там сидят те же люди. Если бы там были адекватные и вменяемые люди, это одно. Смысла нет. Они уже все обсудили.

Решение понятно, осталось привести в исполнение. Если оно будет другое, это будет чудо сродни тому, что сейчас бы марсиане спустились на Красную площадь», – сказал Драчев.

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