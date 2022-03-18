Анфиса Резцова об отстранении СБР: «Это незаслуженно! Не понимаю, в честь чего с нами так поступают, но не борется и наша федерация»

Трехкратная олимпийская чемпионка отреагировала на решение Международного союза биатлонистов ( ) начать процедуру отстранения Союза биатлонистов России ( ).

«Это незаслуженно! Не понимаю, в честь чего с нами так поступают, но не борется и наша федерация биатлона. СБР успокоился и начал проводить чемпионат в России и Беларуси. Этот сезон добегаем, а в дальнейшем все стабилизируется.

Наш союз согласился с этим решением. Командных очков не дается. Только личные баллы. Из-за этого мы остались недовольными. СБР и не против: «Не поехали? Ну и не поехали». Серохвостов выступил. Все это видели. Сейчас он получает по полной программе от нашей федерации.

Раз за нас никто не стоит, то хотя бы спортсмены должны за себя постоять! Тот же Саша Логинов отбарабанил два года, вернулся в Россию. Начал пахать. Раз в полшестого утра к нему заявились! Зарулили с проверкой. Ребята, ну кто так делает? На нас все это обрушилось, а наша федерация не борется за спортсменов», – сказала Резцова.