Эльвира Оберг упустила победу в зачете масс-стартов после того, как проиграла другой шведке 0,1 секунды в заключительной гонке

Теги сборная Франции жен сборная Швеции жен Линн Перссон Жюстин Брезаз-Буше Эльвира Оберг Биатлон

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг заняла второе место в зачете масс-стартов на Кубке мира-2021/22.

Спортсменка набрала 160 очков и всего на 2 балла уступила француженке Жюстин Брезаз-Буше, которая сегодня победила в заключительной гонке этой дисциплины и взяла Малый хрустальный глобус.

Для победы в зачете масс-стартов Оберг было достаточно занять в гонке четвертое место. Однако она стала пятой, при этом на финише ее на 0,1 секунды обогнала другая шведка – Линн Персон.

Кубок мира. Брезаз-Буше победила в масс-старте на этапе в Холменколлене, Пройс – 2-я, Ройселанн – 3-я

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