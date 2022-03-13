Кубок мира. Смешанная эстафета. Норвегия была быстрейшей на лыжне, Швеция – 2-я, Франция – 3-я, у Румынии лучшая скорострельность

Сборная Норвегии показала лучший ход в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя.
Кубок мира по биатлону
9-й этап
Отепя, Эстония
Смешанная эстафета
Лыжный ход
1-й этап
1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 16.37,0
2. Симон Дестье (Франция) – 18,7
3. Йеспер Нелин (Швеция) – 20,0
4. Давид Коматц (Австрия) – 25,1
5. Михал Крчмарж (Чехия) – 30,1
6. Роман Реес (Германия) – 30,6
2-й этап
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 16.21,6
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1,0
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 9,3
4. Бенедикт Долль (Германия) – 25,1
5. Владимир Илиев (Болгария) – 30,1
6. Якуб Штвртецки (Чехия) – 34,2
3-й этап
1. Маркета Давидова (Чехия) – 19.20,2
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 6,9
3. Мари Эдер (Финляндия) – 9,2
4. Ванесса Фойгт (Германия) – 16,1
5. Хло Шевалье (Франция) – 23,4
6. Линн Перссон (Швеция) – 24,1
4-й этап
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 19.00,4
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 6,8
3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 11,6
4. Паулина Фиалкова (Словакия) – 35,1
5. Дениз Херманн (Германия) – 36,3
6. Лена Хекки (Швейцария) – 1.00,2
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 1:11.38,7
2. Швеция – 31,4
3. Франция – 31,9
4. Германия – 1.28,6
5. Чехия – 2.02,1
6. Словакия – 2.58,1
Общее время стрельбы
1. Румыния – 3.48,9 (0+4)
2. Швеция – 4.23,2 (0+8)
3. Норвегия – 4.37,6 (0+7)
4. Франция – 4.38,7 (0+6)
5. Болгария – 4.48,5 (1+7)
6. Австрия – 4.59,5 (1+9)