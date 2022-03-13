Кубок мира. Смешанная эстафета. Норвегия была быстрейшей на лыжне, Швеция – 2-я, Франция – 3-я, у Румынии лучшая скорострельность

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Сборная Норвегии показала лучший ход в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя.

Кубок мира по биатлону

9-й этап

Отепя, Эстония

Смешанная эстафета

Лыжный ход

1-й этап

1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 16.37,0

2. Симон Дестье (Франция) – 18,7

3. Йеспер Нелин (Швеция) – 20,0

4. Давид Коматц (Австрия) – 25,1

5. Михал Крчмарж (Чехия) – 30,1

6. Роман Реес (Германия) – 30,6

2-й этап

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 16.21,6

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1,0

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 9,3

4. Бенедикт Долль (Германия) – 25,1

5. Владимир Илиев (Болгария) – 30,1

6. Якуб Штвртецки (Чехия) – 34,2

3-й этап

1. Маркета Давидова (Чехия) – 19.20,2

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 6,9

3. Мари Эдер (Финляндия) – 9,2

4. Ванесса Фойгт (Германия) – 16,1

5. Хло Шевалье (Франция) – 23,4

6. Линн Перссон (Швеция) – 24,1

4-й этап

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 19.00,4

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 6,8

3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 11,6

4. Паулина Фиалкова (Словакия) – 35,1

5. Дениз Херманн (Германия) – 36,3

6. Лена Хекки (Швейцария) – 1.00,2

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 1:11.38,7

2. Швеция – 31,4

3. Франция – 31,9

4. Германия – 1.28,6

5. Чехия – 2.02,1

6. Словакия – 2.58,1

Общее время стрельбы

1. Румыния – 3.48,9 (0+4)

2. Швеция – 4.23,2 (0+8)

3. Норвегия – 4.37,6 (0+7)

4. Франция – 4.38,7 (0+6)

5. Болгария – 4.48,5 (1+7)

6. Австрия – 4.59,5 (1+9)

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