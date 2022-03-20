Кубок мира. Масс-старт. Херманн была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше – 2-я, Пройс – 3-я, у Симон – лучшая скорострельность

Немецкая биатлонистка Дениз Херманн показала лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Кубок мира по биатлону
10-й этап
Холменколлен, Норвегия
Женщины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Дениз Херманн (Германия) – 30.50,7
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 9,0
3. Франциска Пройс (Германия) – 22,3
4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 23,7
5. Тириль Экхофф (Норвегия) – 24,7
6. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 28,4
7. Эльвира Оберг (Швеция) – 29,3
8. Линн Перссон (Швеция) – 33,6
9. Маркета Давидова (Чехия) – 50,8
10. Ханна Оберг (Швеция) – 53,5
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 1.29,8 (1)
2. Доротея Вирер (Италия) – 1.33,4 (1)
3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,9 (3)
4. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 1.36,8 (2)
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.38,7 (1)
6. Линн Перссон (Швеция) – 1.38,7 (2)...
9. Франциска Пройс (Германия) – 1.42,4 (2)...
25. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.56,3 (2)