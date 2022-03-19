Александр Тихонов: «Чтобы наш народ не разбегался, надо дать нормальные контракты! У олимпийских чемпионов днищенские пенсии»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер-Усмановой.

«Российские спортсмены могут начать массовую смену гражданства. Работа по патриотизму в нашей стране проводилась недостаточно», – отметила Винер-Усманова.

«Полностью поддерживаю слова Ирина Александровны Винер. Она абсолютно права. В России очень плохо работает пропаганда! Пока нас жареный петух в задницу не клюнул, мы ни о чем не говорили. А ведь нужно показывать все зверства этих нацистов!

Чтобы наш народ не разбегался, надо дать людям нормальные контракты! Государство тратит огромные деньги, а потом мы вдруг разъезжаемся и начинаем составлять конкуренцию самим себе. У олимпийских чемпионов днищенские пенсии. Сейчас очень многие продали медали. Это что такое вообще? Триллионы за рубежом, а на поддержку, развитие и организацию внутренних соревнований у нас вечно нет денег.

Винер права, спортсменов надо мотивировать и заинтересовывать, чтобы они не меняли гражданство! Нужно устраивать для них внутренние соревнования, которые будет ничуть не хуже зарубежных!» – сказал Тихонов.