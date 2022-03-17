Ирина Винер: «Российские спортсмены могут начать массовую смену гражданства. Работа по патриотизму в нашей стране проводилась недостаточно»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова считает, что российские спортсмены могут начать массово переходить в сборные других стран.

«Российские спортсмены вполне могут начать массовую смену гражданства. В художественной гимнастике этого пока не наблюдается, но среди спортсменов других видов такое настроение витает, потому что даже дети и юниоры отлучены от официальных соревнований и хотят выступать.

И ведь они могут уехать не обязательно в Европу, а в какие-нибудь дружественные страны. Нельзя ничего утверждать точно, но если такое произойдет, это будет большой потерей для России.

С одной стороны, я бы отнеслась к смене гражданства с осуждением, а с другой... В нашей стране работа по патриотизму проводилась недостаточно. Молодежь, к сожалению, была очень подвержена пропаганде не в нашу сторону (сторону света), а в сторону тьмы.

Такие действия, как выход журналиста в прямом эфире Первого канала с лозунгом, оказывают не лучшее влияние на детские умы. Мы рассказываем обо всем только сейчас, а делать это нужно было еще до начала спецоперации.

На Украине шла сумасшедшая работа по поднятию патриотизма, а у нас были насмешки. Сейчас молодежь хочет дать выход своим эмоциям и силам, поэтому может начаться и массовая смена гражданства. Не исключаю такое развитие событий», – сказала Винер.