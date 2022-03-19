Марен Хаммершмидт объявила о завершении спортивной карьеры

Немецкая биатлонистка объявила о завершении спортивной карьеры.

«После 25 лет мой путь в биатлоне подходит к концу. Мне есть за что благодарить этот удивительный вид спорта.

У меня была возможность познакомиться со многими прекрасными людьми, местами. Фантастическая команда всегда была рядом и пережила со мной множество взлетов и падений.

Последние несколько лет были непростыми, я боролась со многими препятствиями, и это стоило мне многих сил. Тело ждет восстановления.

На сегодняшний день я довольна принятым решением и с нетерпением жду нового этапа в жизни», – написала Хаммершмидт в инстаграме.

Хаммершмидт 32 года, она является чемпионкой мира в эстафете (2017), бронзовым призером ЧМ-2016 в эстафете. Дважды становилась обладательницей серебряных медалей в личных гонках на Кубке мира.

В эстафетах на КМ 15 раз поднималась на пьедестал почета (6-5-4).