🥇🥉 Куклина выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Фемстейневик – 2-я, Сливко – 3-я, Буртасова – 26-я

Российская биатлонистка Лариса Куклина выиграла спринт на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье.
4-й этап
Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины
Спринт
1. Лариса Куклина (Россия) – 20.24,1 (0)
2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 2,4 (1)
3. Виктория Сливко (Россия) – 12,3 (0)
4. Софи Шавью (Франция) – 17,6 (0)
5. Камиль Бенед (Франция) – 36,9 (1)
6. Йенни Энодд (Норвегия) – 38,0 (1)
7. Элизабет Хогберг (Швеция) – 40,7 (1)
8. Кристина Оберталер (Австрия) – 43,8 (0)
9. Анна Гандлер (Австрия) – 44,4 (0)
10. Микела Каррара (Италия) – 44,7 (1)...
26. Евгения Буртасова (Россия) – 1.15,6 (3)...
35. Анастасия Егорова (Россия) – 1.29,2 (2)
36. Анастасия Гореева (Россия) – 1.30,3 (3)...
40. Наталья Гербулова (Россия) – 1.35.8 (2)