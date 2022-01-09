🥇🥉 Куклина выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Фемстейневик – 2-я, Сливко – 3-я, Буртасова – 26-я

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Российская биатлонистка Лариса Куклина выиграла спринт на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье.

Кубок IBU

4-й этап

Брезно-Осрблье, Словакия

Женщины

Спринт

1. Лариса Куклина (Россия) – 20.24,1 (0)

2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 2,4 (1)

3. Виктория Сливко (Россия) – 12,3 (0)

4. Софи Шавью (Франция) – 17,6 (0)

5. Камиль Бенед (Франция) – 36,9 (1)

6. Йенни Энодд (Норвегия) – 38,0 (1)

7. Элизабет Хогберг (Швеция) – 40,7 (1)

8. Кристина Оберталер (Австрия) – 43,8 (0)

9. Анна Гандлер (Австрия) – 44,4 (0)

10. Микела Каррара (Италия) – 44,7 (1)...

26. Евгения Буртасова (Россия) – 1.15,6 (3)...

35. Анастасия Егорова (Россия) – 1.29,2 (2)

36. Анастасия Гореева (Россия) – 1.30,3 (3)...

40. Наталья Гербулова (Россия) – 1.35.8 (2)

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