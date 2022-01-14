🥈🥉 Буртасова заняла 2-е место в спринте на Кубке IBU, Гербулова – 3-я, Сливко – 8-я, Куклина – 13-я

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Французская биатлонистка Камиль Бенед выиграла спринт на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье.

Кубок IBU

5-й этап

Брезно-Осрблье, Словакия

Женщины

Спринт

1. Камиль Бенед (Франция) – 19.51,1 (0)

2. Евгения Буртасова (Россия) – 13,4 (0)

3. Наталья Гербулова (Россия) – 18,2 (0)

4. Гилонне Гигонна (Франция) – 25,9 (0)

5. Аманда Лайтфут (Великобритания) – 30,8 (0)

6. Йенни Энодд (Норвегия) – 31,5 (0)

7. Джоанна Рид (США) – 32,7 (1)

8. Виктория Сливко (Россия) – 34,0 (1)

9. Каролин Коломбо (Франция) – 40,1 (2)

10. Анастасия Егорова (Россия) – 43,2 (0)

11. Юлиане Фрювирт (Германия) – 48,6 (0)...

13. Лариса Куклина (Россия) – 58,9 (1)...

17. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 1.10,0 (1)

20. Янина Хеттих (Германия) – 1.13,1 (2)...

37. Анастасия Гореева (Россия) – 1.53,4 (4)

 

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