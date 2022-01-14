🥈🥉 Буртасова заняла 2-е место в спринте на Кубке IBU, Гербулова – 3-я, Сливко – 8-я, Куклина – 13-я

Французская биатлонистка Камиль Бенед выиграла спринт на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье.
5-й этап
Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины
Спринт
1. Камиль Бенед (Франция) – 19.51,1 (0)
2. Евгения Буртасова (Россия) – 13,4 (0)
3. Наталья Гербулова (Россия) – 18,2 (0)
4. Гилонне Гигонна (Франция) – 25,9 (0)
5. Аманда Лайтфут (Великобритания) – 30,8 (0)
6. Йенни Энодд (Норвегия) – 31,5 (0)
7. Джоанна Рид (США) – 32,7 (1)
8. Виктория Сливко (Россия) – 34,0 (1)
9. Каролин Коломбо (Франция) – 40,1 (2)
10. Анастасия Егорова (Россия) – 43,2 (0)
11. Юлиане Фрювирт (Германия) – 48,6 (0)...
13. Лариса Куклина (Россия) – 58,9 (1)...
17. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 1.10,0 (1)
20. Янина Хеттих (Германия) – 1.13,1 (2)...
37. Анастасия Гореева (Россия) – 1.53,4 (4)