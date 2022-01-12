🥈 Буртасова взяла серебро в короткой индивидуальной гонке на Кубке IBU, Гербулова – 11-я, Сливко – 12-я, Куклина – 29-я

Немецкая биатлонистка Янина Хеттих выиграла короткую индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли.
Кубок IBU по биатлону
5-й этап
Брезно-Осрбли, Словакия
Короткая индивидуальная гонка
Женщины
1. Янина Хеттих (Германия) – 35.26,6 (0)
2. Евгения Буртасова (Россия) – 41,8 (1)
3. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 54,7 (0)
4. Кристина Оберталер (Австрия) – 1.07,6 (0)
5. Сара Андерссон (Швеция) – 1.09,0 (2)
6. Марайке Браун (Германия) – 1.15,6 (0)
7. Леа Майер (Швейцария) – 1.40,1 (1)
8. София Шнайдер (Германия) – 1.45,7 (1)...
11. Наталья Гербулова (Россия) – 1.51,2 (2)
12. Виктория Сливко (Россия) – 1.53,1 (2)...
15. Вита Семеренко (Украина) – 2.19,2 (1)
24. Каролин Коломбо (Франция) – 3.05,3 (4)...
29. Лариса Куклина (Россия) – 3.45,5 (4)
30. Элизабет Хогберг (Швеция) – 3.45,7 (4)
34. Анастасия Егорова (Россия) – 3.54,3 (3)...
37. Анастасия Гореева (Россия) – 4.09,6 (4)...
70. Марен Хаммершмидт (Германия) – 6.33,0 (7)