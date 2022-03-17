Антон Бабиков: «Когда мы будем зажаты в условиях Кубка России, разнообразия инвентаря, думаю, будет не так много. Это создаст определенные трудности»

Российский биатлонист рассказал о готовности продолжить спортивную карьеру, а также поделился мнением о возможных проблемах с инвентарем.

— Я чувствую в себе достаточно мотивации и физического здоровья, чтобы продолжать бегать и год, и два, и четыре.

На меня не давит возраст, не давит мысль о том, что я не смогу достойно конкурировать с более молодыми спортсменами. Я готов работать сколько нужно. Другой вопрос в том, что нас ждёт в ближайшем будущем. И это гораздо тяжелее, чем ответить, готов я бегать или не готов.

— Отвечая на вопрос о потенциальных поставках инвентаря, Каминский сказал, что запаса лыж и палок на один сезон основному составу команды точно хватит. Для вас это хоть в какой-то степени является проблемой?

— Мы снова затрагиваем вопросы, на которые не знаем ответов. Парадокс в том, что весь олимпийский сезон я бегал не на своих лыжах. В Шушене выиграл на лыжах . На чемпионате Европы бежал на лыжах . На этапах Кубка мира выступал на лыжах, которые принадлежат команде, потому что мои личные лыжи были хуже.

Российский лыжный пул в биатлоне — это история про взаимовыручку. Сегодня тебе кто-то помог, завтра ты сам кому-то поможешь. Теперь, когда мы будем зажаты в условиях Кубка России, большого разнообразия инвентаря, думаю, будет не так много. Это создаст определенные трудности однозначно. Но, надеюсь, эту проблему мы коллективно решим.

— Придется стать более бережливыми.

— Это да. Взять даже кубок России в Уфе: мы приехали сюда на тренировочный сбор, и у моего товарища не оказалось палок, они должны были приехать вместе с машиной сборной России. Я отдал свои, и одна из них случайно сломалась на тренировке.

Раньше мы шутили, что хорошо быть спортсменом международного уровня: если ломаешь палку — имеешь право на любом международном турнире поменять палки у представителя фирмы. А теперь понимаем: сломалась палка — все, она сломана, другой у тебя нет. И это, конечно, может тоже превратиться в проблему. Палки, в варианте профессионального спорта, это даже не лыжи, а расходный материал, который выходит из строя достаточно часто, – сказал Бабиков.