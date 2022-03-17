Антон Бабиков: «Когда мы будем зажаты в условиях Кубка России, разнообразия инвентаря, думаю, будет не так много. Это создаст определенные трудности»

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о готовности продолжить спортивную карьеру, а также поделился мнением о возможных проблемах с инвентарем.
— Я чувствую в себе достаточно мотивации и физического здоровья, чтобы продолжать бегать и год, и два, и четыре.
На меня не давит возраст, не давит мысль о том, что я не смогу достойно конкурировать с более молодыми спортсменами. Я готов работать сколько нужно. Другой вопрос в том, что нас ждёт в ближайшем будущем. И это гораздо тяжелее, чем ответить, готов я бегать или не готов.
— Отвечая на вопрос о потенциальных поставках инвентаря, Каминский сказал, что запаса лыж и палок на один сезон основному составу команды точно хватит. Для вас это хоть в какой-то степени является проблемой?
— Мы снова затрагиваем вопросы, на которые не знаем ответов. Парадокс в том, что весь олимпийский сезон я бегал не на своих лыжах. В Шушене выиграл на лыжах Кирилла Стрельцова. На чемпионате Европы бежал на лыжах Никиты Поршнева. На этапах Кубка мира выступал на лыжах, которые принадлежат команде, потому что мои личные лыжи были хуже.
Российский лыжный пул в биатлоне — это история про взаимовыручку. Сегодня тебе кто-то помог, завтра ты сам кому-то поможешь. Теперь, когда мы будем зажаты в условиях Кубка России, большого разнообразия инвентаря, думаю, будет не так много. Это создаст определенные трудности однозначно. Но, надеюсь, эту проблему мы коллективно решим.
— Придется стать более бережливыми.
— Это да. Взять даже кубок России в Уфе: мы приехали сюда на тренировочный сбор, и у моего товарища не оказалось палок, они должны были приехать вместе с машиной сборной России. Я отдал свои, и одна из них случайно сломалась на тренировке.
Раньше мы шутили, что хорошо быть спортсменом международного уровня: если ломаешь палку — имеешь право на любом международном турнире поменять палки у представителя фирмы. А теперь понимаем: сломалась палка — все, она сломана, другой у тебя нет. И это, конечно, может тоже превратиться в проблему. Палки, в варианте профессионального спорта, это даже не лыжи, а расходный материал, который выходит из строя достаточно часто, – сказал Бабиков.