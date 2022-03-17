Антон Бабиков: «Не могу сказать, что чрезмерно страдал, когда все поехали в Пекин, а я нет. В этом плане мне не свойственно себя жалеть»

Российский биатлонист высказался о непопадании на Олимпийские игры в Пекин.

— Олимпиада для вас больная тема?

— Сейчас уже не настолько. Хотя не могу сказать, что чрезмерно страдал, когда все поехали в Пекин, а я нет. В этом плане мне не свойственно себя жалеть. Да, я был хорош, но, как выяснилось, недостаточно. В биатлоне эту разницу иногда определяет всего один выстрел.

— Условно говоря, окажись вы на этапе Кубка мира в Рупольдинге столь же успешны, как неделей позже в Антхольце…

— Да нет, дело не в этом. Надо понимать, что у каждого из нас есть приоритетные дистанции. В этом плане индивидуальная гонка и масс-старт Антхольца были для меня гораздо более предпочтительными, чем спринт и пасьют на предыдущем этапе. Почему не получилось, объяснить достаточно просто: в Новый год мы готовились в горах, а после где-то неминуемо должна была случиться яма. Вот она и случилась — в Рупольдинге.

Можно ли было выстроить работу иначе? Наверное, да. Но дело в том, что вся моя подготовка по ходу сезона была нацелена не на то, чтобы показать лучшие результаты в Рупольдинге, а выдать максимум на , и это создавало определённые риски. Если бы я ставил перед собой цель просто отобраться на Игры, вполне мог выстроить работу таким образом, чтобы показать максимальный результат в первые недели января, а дальше плыть по течению. Я сознательно не стал этого делать. Поэтому тема не больная.

— Когда Эдуард Латыпов стрелял на заключительном рубеже злополучную «стойку», у меня крутилась в голове только одна мысль: что должны были чувствовать в этот момент вы, сидя перед телевизором.

— А я не сидел перед телевизором. Кто-то, возможно, скажет, что это непатриотично, непрофессионально, но я не смотрел гонки. Старался, по крайней мере, их не смотреть. Не было такой потребности.

— То есть все-таки было больно?

— Сказал бы иначе. Когда ты сам — спортсмен, который в силу тех или иных обстоятельств не попал на главный старт, трудно смотреть соревнования, не испытывая внутренней зависти. А я не хотел позволять себе завидовать. Поэтому пытался сосредоточиться на том, что нравится мне. Со мной была моя семья, моя жена, я с удовольствием проводил с близкими время между тренировками. Мы ходили гулять, катались там на лыжах. Смотреть биатлон, анализировать, переживать — это забрало бы слишком много энергии, которую я предпочел направить в другое русло, – сказал Бабиков.