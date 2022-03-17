Антон Бабиков: «В сборной работает не подход Каминского, а методика соперничества, внимание и забота тренеров, которым небезразличны спортсмены»

Российский биатлонист поделился мнением о работе тренерского штаба сборной России.

— Общераспространенное мнение в мужском биатлоне сейчас сводится к тому, что пришел из лыжных гонок — и все побежали. Лично ваш прогресс в этом сезоне как-то связан с новыми методиками?

— А почему побежал ? Он ведь был лучшим на среди наших ребят, но не тренировался с Каминским. Думаю, вопрос не в методике, а в том, что над результатами сборной команды работало очень много людей. И все приложили очень много усилий.

Артем Евгеньевич Истомин, например. Или всем известный Андрей Сергеевич Крючков, с которым я очень плотно работал начиная с лета. Последний помогал тренерам сборной, в том числе Каминскому, вносил корректировки в мои тренировки и рабочие планы.

Я занимался с ним и с Истоминым начиная с , когда сказал: если меня берут на чемпионат Европы, я хочу выступить там хорошо. Но, в первую очередь, хочу замечательно выступить в Антхольце, даже если это уже ничего не будет решать.

— Вам это удалось.

— Да. За это я безмерно благодарен всем тренерам. Поэтому и скажу, что работает не подход Каминского, а методика соперничества, внимание и забота тренеров, которым небезразличны спортсмены. Это и сам Юрий Михайлович, и Истомин, и Сергей Башкиров, и Дмитрий Шукалович, и Крючков. И еще очень многие.

Тот же Егор Сорин, который параллельно со своей работой в лыжной сборной помогал . То есть у каждого из нас есть люди, которые стояли за спиной. А не просто какие-то условные методики, – сказал Бабиков.