Открытый чемпионат России. Логинов, Смольский, Халили, Лобастов, Лазовский, Латыпов и Цветков выступят в мегамасс-старте

Теги сборная России результаты чемпионат России сборная Беларуси Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Дмитрий Абашев Никита Лобастов Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Рустам Каюмов масс-старт (60 человек) Биатлон

16 марта на открытом чемпионате России по биатлону пройдет мужской мегамасс-старт.

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ будут бороться за награды чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Чемпионат России / Кубок СБР

Уфа 

Мегамасс-старт

Мужчины

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Предварительный старт-лист

4. Рустам Каюмов (Россия)

5. Антон Смольский (Беларусь)

6. Карим Халили (Россия)

10. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

11. Дмитрий Абашев (Россия)

12. Никита Лобастов (Беларусь)

13. Александр Логинов (Россия)

14. Эдуард Латыпов (Россия)

15. Максим Цветков (Россия)

16. Антон Бабиков (Россия)

17. Василий Томшин (Россия)

18. Александр Поварницын (Россия)

19. Даниил Серохвостов (Россия)

20. Никита Поршнев (Россия)

46. Евгений Гараничев (Россия)

Расписание чемпионата России по биатлону в Уфе

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