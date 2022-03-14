Андрей Падин: «У меня прекрасные отношения со Сливко. Если появятся возможности, то без проблем сможем работать с ней более плотно»

Тренер мужской сборной Беларуси Андрей Падин рассказал, что готов работать с российской биатлонисткой Викторией Сливко.

– Ваши коллеги шутят, что не отпустят вас из Уфы. Как дела с контрактом с белорусской сборной?

– Контракт заканчивается 31 марта. Пока об этом никаких разговоров не было. Надо закончить сезон. Олимпийский цикл был достаточно напряженный. Мы все прошли: и коронавирус, и тренировочную программу, много было командировок.

Из этой ситуации сделали определенные выводы, стали еще сильнее. Нас сейчас ничем не удивить. Надо не только спортсменам, но и тренерам дать небольшую передышку. И с новыми силами начать новый олимпийский цикл.

– Сливко очень хочет с вами тренироваться. Как на это смотрите?

– У меня с Викой прекрасные отношения. Я только за. Если появятся возможности, то без проблем сможем работать с ней более плотно.

– Белорусы не против такого совмещения?

– Нет. Никто никому не запрещает. Тренер никогда не отказывает в помощи спортсмену, а руководство никогда не запрещает работать с теми биатлонистами, с которыми работал ранее, – сказал Падин.

Виктория Сливко: «Против Шашилова ничего не имею, что сделано – то сделано. Я своего мнения не поменяла, хочу тренироваться с Падиным»