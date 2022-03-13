Виктория Сливко: «Против Шашилова ничего не имею, что сделано – то сделано. Я своего мнения не поменяла, хочу тренироваться с Падиным»

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о желании тренироваться под руководством Андрея Падина.

«Против Михаила Викторовича (Шашилова) я ничего против не имею, что сделано – то сделано, никаких обид у меня нет. Я с ним тренировалась два года.

В прошлом я хорошо выступила на чемпионате России, бежала в одни ноги с Ириной (Казакевич), со Светой (Мироновой). После случился ковид, в чем никто не виноват, и я осталась в России.

В следующем сезоне тоже было много проблем, было много «приключений», по причине чего я очень плохо провела лето. Кроме того, мы делали вакцины, после них было плохо, приходилось корректировать план.

Я своего мнения не поменяла, я хочу тренироваться с Андреем Викторовичем (Падиным), я и сейчас тренировалась по его планам, когда оставалась без команды. Спасибо ему, что не бросает, не забывает и поддерживает в любой ситуации. Здорово и классно, что я нашла такого тренера», – сказала Сливко.