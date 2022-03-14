Андрей Падин: «В Тюмени будем выступать в усеченном составе. У Смольского небольшая травма коленного сустава, не хотелось бы его терять»

Тренер мужской сборной Беларуси Андрей Падин оценил итоги пасьюта на открытом чемпионате России, где белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал.

Победу в гонке одержал Антон Смольский, вторым стал Дмитрий Лазовский, третьим – Никита Лобастов.

«Я бы не назвал это подавляющим преимуществом. Хочется сказать, что ребята очень сильно мотивированы. Они не стали рано заканчивать сезон. Для них очередные старты это праздник. Они жаждут побед, они хотят хорошо выступать, поэтому все получается.

У россиян нет лучших лыж? Мы тоже приехали по минимуму, не так много брали лыж и смазки. Возможно, не в инвентаре дело.

Насчет (чемпионата России в) Тюмени – мы будем выступать в усеченном составе. Потому что у некоторых лидеров будут реабилитационные мероприятия. У Смольского небольшая травма коленного сустава, не хотелось бы его терять», – сказал Падин в эфире «Матч ТВ».

Результаты чемпионата России по биатлону 2022

Результаты Кубка России по биатлону 2021/2022