Владимир Драчев: «Уверен, что наши ребята подтянутся на следующих стартах и, возможно, обыграют братьев-белорусов»

Бывший президент Союза биатлонистов России ( ) поделился мнением о том, почему белорусские биатлонисты выступили в спринте на Открытом Кубке России лучше, чем российские.

Победу одержал белорус , второе место занял его соотечественник . Бронза – у россиянина Александра Логинова.

«Почему так получилось? На мой взгляд, наши спортсмены просто хорошо отпраздновали свои медали на Олимпийских играх. Кто-то, может быть, домой поехал, сидел дома и ничего не делал, отдыхал.

А белорусы, скорее всего, где-то были на сборах, тренировались и выступили лучше. Я уверен, что наши ребята подтянутся на следующих стартах и, возможно, обыграют наших братьев-белорусов.

У нас всегда такая традиция после тяжелых стартов, после медалей мы куда-то уходим, немного расслабляемся, немножко забываем о том, что надо работать, тренироваться», – сказал Драчев.

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