Владимир Драчев: «Уверен, что наши ребята подтянутся на следующих стартах и, возможно, обыграют братьев-белорусов»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился мнением о том, почему белорусские биатлонисты выступили в спринте на Открытом Кубке России лучше, чем российские.
Победу одержал белорус Антон Смольский, второе место занял его соотечественник Дмитрий Лазовский. Бронза – у россиянина Александра Логинова.
«Почему так получилось? На мой взгляд, наши спортсмены просто хорошо отпраздновали свои медали на Олимпийских играх. Кто-то, может быть, домой поехал, сидел дома и ничего не делал, отдыхал.
А белорусы, скорее всего, где-то были на сборах, тренировались и выступили лучше. Я уверен, что наши ребята подтянутся на следующих стартах и, возможно, обыграют наших братьев-белорусов.
У нас всегда такая традиция после тяжелых стартов, после медалей мы куда-то уходим, немного расслабляемся, немножко забываем о том, что надо работать, тренироваться», – сказал Драчев.
Результаты чемпионата России по биатлону 2022