Драчев о Кубке России: «Присутствие белорусов – очень правильно. В нашей стране еще долго можно проводить соревнования»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил итоги мужского спринта на Кубке России по биатлону в Уфе.

Победу в гонке одержал Антон Смольский, вторым стал Дмитрий Лазовский – оба спортсмена представляют Беларусь. Третье место занял россиянин Александр Логинов.

«Присутствие белорусов на нашем соревновании – очень правильно. Ребята в одной нашей семье. У них, наверное, уже и снега (нет). А в нашей стране еще долго можно проводить соревнования.

Пусть они тренируются, бегают, выступают, чтобы не потерять квалификацию в спорте. Конкуренция всегда должна быть.

Результаты Логинова и Латыпова? В спортивной форме есть спады и падения, это нормально. Это же не Майе, который выигрывает все гонки подряд», – сказал Драчев.

Результаты чемпионата России по биатлону 2022

Результаты Кубка России по биатлону 2021/2022