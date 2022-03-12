Лазовский об отстранении белорусов от Кубка мира: «У меня есть друзья в Италии и Эстонии. Все поддерживают и не понимают, почему так произошло»

Белорусский биатлонист прокомментировал свое выступление в спринте на Открытом Кубке России в Уфе (2-е место).

«Сегодня в хороший результат вылилась наша достаточно хорошая форма и хорошая работа сервис-бригады. Гонка прошла в обычном режиме, я ничего не придумывал, просто работал, как умею.

Уровень сложности трассы здесь адекватный. Любая трасса будет сложной, если на ней выкладываешься по максимуму.

Первый рубеж я отработал достаточно уверенно, а на втором пришлось немного потерпеть и отложить два последних выстрела, и все получилось. Я чувствовал, что нужно взять паузу, чтобы сделать выстрел наверняка.

Уфа приняла нас гостеприимно на стадионе, что очень приятно. Конечно, мы расстроились, что не удалось выступить на последних этапах Кубка мира в этом сезоне и показать там достойное выступление. Но уровень Кубка России тоже достаточно высокий.

Надеюсь, что удастся сохранить соревновательный опыт и приумножить. Я надеюсь, что рано или поздно это закончится, и мы сможем вернуться на международный уровень и будем соревноваться со спортсменами всего мира.

У меня есть друзья в Италии и Эстонии. Все поддерживают и не понимают, почему так произошло. Я провел достаточно хороший сезон, хоть и личные гонки на Олимпийских играх не удались. Может, немного не повезло, как будто я получил там черную метку», – сказал Лазовский.