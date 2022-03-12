Бабиков об отношении к россиянам за рубежом: «В Европе небезопасно? Я не вижу безопасности даже в Ботаническом саду. Там тоже можно найти агрессивных людей»

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков ответил на вопрос об отношении к россиянам в Европе.

– Насколько было небезопасно бы находиться сейчас россиянам в Европе?

– А в чем небезопасно? Недавно думал, рассказывать или нет эту историю. Я недавно бегал в Ботаническом саду в Москве. Там такая большая аллея для отдыхающих. И на меня чуть не упало дерево во время пробежки.

Женщина крикнула: «Стой», а дальше слово такое русское, на блин похоже. Я останавливаюсь и спрашиваю, к кому она обращалась. Женщина говорит: «Я к тебе обращалась, тебе чуть дерево на голову не упало!»

«Вы здесь работаете, да? Огородите тогда, если у вас тут что-то падает», – ответил я. А она снова кричит мне с матом. Я поинтересовался, как ее зовут, на что она показала палец и послала. Я не вижу безопасности даже в Ботаническом саду. Там ты можешь найти таких же агрессивных людей.

Их можно встретить и за границей, и еще где-то. Я не думаю, что это все, чего стоит бояться. Все можно решить, все можно обойти. Не вижу ничего страшного за свою безопасность или за чью-либо еще. Я надеюсь, что адекватных людей гораздо больше, чем вот таких вот. Все очень условно», – сказал Бабиков.

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