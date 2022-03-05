Кубок мира. Общий зачет. Фийон-Майе продолжает лидировать, Логинов опустился на 9-е место, Латыпов – на 14-е

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе продолжает возглавлять общий зачет Кубка мира сезона-2021/22. Лучший из россиян Александр Логинов идет на 9-м месте.
Кубок мира по биатлону
Общий зачет
Мужчины
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 696
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 539
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 524
4. Тарьей Бо (Норвегия) – 486
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 451
6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 451
7. Йоханнес Бо (Норвегия) – 440
8. Симон Дестье (Франция) – 433
9. Александр Логинов (Россия) – 413
10. Антон Смольский (Беларусь) – 405...
14. Эдуард Латыпов (Россия) – 348...
28. Карим Халили (Россия) – 222...
31. Даниил Серохвостов (Россия) – 199...
33. Антон Бабиков (Россия) – 160...
37. Александр Поварницын (Россия) – 114...
44. Максим Цветков (Россия) – 81
55. Василий Томшин (Россия) – 56...
84. Матвей Елисеев (Россия) – 11