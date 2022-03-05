Кубок мира. Общий зачет. Фийон-Майе продолжает лидировать, Логинов опустился на 9-е место, Латыпов – на 14-е

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе продолжает возглавлять общий зачет Кубка мира сезона-2021/22. Лучший из россиян Александр Логинов идет на 9-м месте.

мира по биатлону

Общий зачет

Мужчины

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 696

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 539

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 524

4. (Норвегия) – 486

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 451

6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 451

7. (Норвегия) – 440

8. Симон Дестье (Франция) – 433

9. (Россия) – 413

10. Антон Смольский (Беларусь) – 405...

14. Эдуард Латыпов (Россия) – 348...

28. Карим Халили (Россия) – 222...

31. Даниил Серохвостов (Россия) – 199...

33. (Россия) – 160...

37. Александр Поварницын (Россия) – 114...

44. Максим Цветков (Россия) – 81

55. Василий Томшин (Россия) – 56...

84. Матвей Елисеев (Россия) – 11