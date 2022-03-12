Карим Халили: «Хорошо, что у нас есть возможность соревноваться. Столько болельщиков – остается наслаждаться атмосферой»

Российский биатлонист оценил выступление в спринте в финале Кубка России в Уфе, где стал девятым.

«Хотелось бы результат получше, ход побыстрее и стрельбу почище. Хорошо, что у нас есть возможность соревноваться. Столько болельщиков – остается наслаждаться атмосферой.

Белорусы нас обыграли. Показывают, что форма у них сейчас хорошая.

Я выходил со штрафного круга, а заходил туда. Посмотрели друг на друга, обменялись парой слов – у кого сколько промахов. Потом уже ушли на трассу», – рассказал Халили в эфире «Матч ТВ».