Даниил Серохвостов: «Думаю, покажу на Кубке России хороший результат. По-моему, я на пике формы»

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Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился ожиданиями от финала Кубка России, который стартует в Уфе.

«Лыжи не едут. Сегодня очень морозно, снег тугой, катуха будет тяжелой, лыжи особо не едут – просто выбираешь лучший вариант из худших. Уверен, у всех так.

После Олимпиады я поехал в Ханты-Мансийск, тренировался там почти две недели, не отдыхал вообще. Думаю, тут покажу хороший результат. По-моему, я на пике формы. Но это мы посмотрим после спринта», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

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