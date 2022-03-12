Даниил Серохвостов: «Думаю, покажу на Кубке России хороший результат. По-моему, я на пике формы»

Российский биатлонист поделился ожиданиями от финала Кубка России, который стартует в Уфе.

«Лыжи не едут. Сегодня очень морозно, снег тугой, катуха будет тяжелой, лыжи особо не едут – просто выбираешь лучший вариант из худших. Уверен, у всех так.

После Олимпиады я поехал в Ханты-Мансийск, тренировался там почти две недели, не отдыхал вообще. Думаю, тут покажу хороший результат. По-моему, я на пике формы. Но это мы посмотрим после спринта», – сказал Серохвостов в эфире .