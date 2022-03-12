Эдуард Латыпов: «К Кубку России готов неплохо. Посмотрим, насколько я успел восстановиться после Олимпиады»

Российский биатлонист поделился ожиданиями от финала Кубка России, который стартует в Уфе.

«Непривычно, потому что долгое время не было болельщиков – нужно к этому привыкать заново. В любом случае атмосфера хорошая.

Готов неплохо, посмотрим, насколько я успел восстановиться после . Гонка покажет. Особо отдохнуть времени было мало – старался тренироваться, чтобы подготовиться к чемпионату России, и дела семейные тоже решал.

Цель – бежать в максимальную силу, постараться реализовать все то, что я накопил, и закончить сезон на хорошей ноте», – сказал Латыпов в эфире .