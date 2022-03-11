На Кубке России по биатлону в Уфе и чемпионате России в Тюмени будут разыграны награды в двух зачетах

Союз биатлонистов России (СБР) объяснил статус гонок Кубка России и чемпионата России по биатлону в Уфе, а также чемпионата России в Тюмени.

На соревнованиях, помимо российских, выступят белорусские спортсмены.

«На соревнованиях в Уфе (12-16 марта) и в Тюмени (30 марта – 3 апреля) будут разыгрываться награды в двух зачетах.

Спортсмены субъектов Российской Федерации будут бороться за награды Кубка и чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Итоговые протоколы соревнований будут публиковаться с учетом обоих зачетов. По окончанию гонок будут проводиться две церемонии награждения», – сообщили в .

Смольский и Алимбекова выступят на Кубке России по биатлону, Сола и Бочарников – на чемпионате России

Расписание трансляций финала Кубка России и чемпионата России по биатлону в Уфе