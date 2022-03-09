Александр Тихонов: «Если наши биатлонисты начнут менять гражданство, это станет настоящим предательством»

Четырехкратный олимпийский чемпион поделился мнением о возможных переходах российских биатлонистов в сборные других стран.

«Если наши биатлонисты начнут менять гражданство в такой ситуации, это станет настоящим предательством. Верю, они достаточно серьезные люди и не пойдут на такой шаг.

Сейчас необходимо, наоборот, доказать, что мы сильны, и быть за свою страну несмотря ни на что. Мы ведь в свое время никуда не разъехались и были настоящими лидерами.

Вот и нынешнее поколение должно хранить верность своей Родине до конца», – сказал Тихонов.