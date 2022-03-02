Александр Тихонов: «Теперь мы будем соревноваться в пределах России, Беларуси и Казахстана»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о решении IBU отстранить российских биатлонистов от международных соревнований.
«Это же решение МОК. IBU тут ничего не решает. Спонсорами МОК, скорее всего, являются американские фирмы. А кто платит деньги, тот и заказывает музыку.
Не нужно искать здесь политическое вмешательство. Теперь мы будем соревноваться в пределах России, Беларуси и Казахстана.
Нужно все сделать так, чтобы ни у кого не возникло мысли больше унижать Россию», — сказал Тихонов.