Александр Тихонов: «Теперь мы будем соревноваться в пределах России, Беларуси и Казахстана»

Четырехкратный олимпийский чемпион поделился мнением о решении отстранить российских биатлонистов от международных соревнований.

«Это же решение МОК. IBU тут ничего не решает. Спонсорами МОК, скорее всего, являются американские фирмы. А кто платит деньги, тот и заказывает музыку.

Не нужно искать здесь политическое вмешательство. Теперь мы будем соревноваться в пределах России, Беларуси и Казахстана.

Нужно все сделать так, чтобы ни у кого не возникло мысли больше унижать Россию», — сказал Тихонов.