Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило рекомендации в отношении российских спортсменов.

«Что касается тестирования российских спортсменов, несмотря на запреты, введенные рядом антидопинговых организаций, WADA призывает их продолжать тестирование российских спортсменов как в России, так и за рубежом – с учетом оценок рисков и планирования», – заявили в WADA, отметив, что подобные рекомендации также выпущены в отношении сборной Беларуси.

Также WADA подтвердило, что антидопинговая программа Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по-прежнему действует.

WADA сообщила о приостановке работы Национального антидопингового центра Украины