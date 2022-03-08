WADA сообщило о приостановке работы Национального антидопингового центра Украины

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о приостановке деятельности Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).

«WADA находится в постоянном контакте с нашими коллегами из НАДЦУ. Их безопасность – приоритет нашего внимания. Деятельность НАДЦУ временно приостановлена. Что касается тестирования, WADА понимает, что на Украине оно сейчас попросту невозможно.

Однако тестирование украинских спортсменов, которые тренируются или проживают за пределами Украины, может и должно продолжаться там, где это безопасно и целесообразно – с учетом оценки рисков и планирования», – заявили в WADA.

WADA призвало продолжить тестирование российских спортсменов, несмотря на ограничения